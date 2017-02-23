Продажа угля Украине как основной источник доходов. По ком ударит блокада ОРДЛО

23 февраля 2017, 23:55

Украина может нарастить производство энергии за счет АЭС и ГЭС, говорит Андрей Новак.

Андрей Новак

От торговой блокады и прекращения поставок угля в Украину из ЛНР и ДНР в большей степени страдают сами "народные республики", потому что продажа угля — это для них основной источник доходов, источник финансирования.

Об этом председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"Тем более, в условиях, когда российская власть в конце прошлого года сократила бюджет финансирования ЛНР и ДНР в несколько раз. После этого продажа угля Украине для боевиков стала просто необходима как основной источник доходов. Если этот источник исчезнет (то ли вследствие блокады, то ли вследствие политического решения украинской власти), это серьезно подорвет экономическую и социальную ситуацию на оккупированных Россией территориях Донбасса", — говорит экономический эксперт.

По его мнению, для Украины риск в данной ситуации только один — нехватка угля марки А для наших ТЭС во время отопительного сезона: "Но, скорее всего, эта проблема не является настолько острой для Украины. К тому же, уже происходит наращивание производства энергии за счет атомных и гидроэлектростанций".

"Единственные, кто страдает от блокады, — это те, кто зарабатывал на существовавшей схеме поставок угля из ДНР и ЛНР в Украину. Понятно, что на этом зарабатывали руководители с обеих сторон — и высшее руководство украинской власти, и главари ДНР и ЛНР, а также руководители боевиков из России. Именно эти группы людей больше всего страдают от блокады. Потому-то мы и слышим, что все представители украинской власти в унисон "поют", что эта блокада подрывает энергетическую безопасность Украины. На самом деле, это не так", — уверен председатель Комитета экономистов Украины.

"Если блокировать поставки угля из ЛНР-ДНР, тогда логично прекращать и закупки любых энергоресурсов у России, у страны-агрессора. Другой вопрос — эту проблему по энергобезопасности уже можно было решить за три года войны, которую начала Россия против Украины. Особенно учитывая тот момент, что именно ради энергетической безопасности в Украине подняли внутренние цены и тарифы на все виды энергоресурсов, причем сразу в несколько раз. А так, получается, что мы тарифы повысили в несколько раз, но по-прежнему продолжаем покупать энергоресурсы и в России, и в ЛДНР. Тогда вопрос — зачем тогда повышали тарифы?" — спрашивает Андрей Новак.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой заявил в комментарии "Главреду", что торговля между противниками во время войны — это просто абсурд.

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Донбасс эксперт экономист блокада Андрей Новак ОРДЛО
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