Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на несколько копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2844,8016 грн.
Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.
Официальный курс гривны на 24 февраля:
100 долларов — 2690,6286 грн (23 февраля — 2697,2870);
100 евро — 2844,8016 грн (2835,6578);
10 рублей — 4,6813 грн (4,6929).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.