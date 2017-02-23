Нацбанк снова укрепил гривну: доллар подешевел на несколько копеек

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на семь копеек.

Официальный курс гривны на 24 февраля:

100 долларов — 2690,6286 грн (23 февраля — 2697,2870);

100 евро — 2844,8016 грн (2835,6578);

10 рублей — 4,6813 грн (4,6929).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.