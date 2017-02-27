Гонтарева уходит из Нацбанка. "Скамейка запасных" невелика — СМИ

27 февраля 2017, 08:45

В списке претендентов Яценюк и Шлапак. Однако есть и совершенно неожиданные кандидаты.

Валерия Гонтарева

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, после более 2,5 лет работы в НБУ, приняла решение уйти в отставку.

Как сообщили в окружении президента Петра Порошенко, скорее всего, просьба Гонтаревой будет удовлетворена, пишет РБК-Украина.

"Решение принято, ищут нового главу", — сообщил источник.

"Скамейка запасных" — тех, кто может заменить Гонтареву в НБУ, невелика, пишет издание.

О том, что Гонтарева "категорически настроена" поменять место работы сообщили изданию сразу несколько независимых друг от друга источников.

"Она давно говорила, что дико устала. Ее основной последней задачей был "Приват" (национализация ПриватБанка, — ред.) и она это сделала. Профессионально она свою задачу в НБУ выполнила", — рассказал собеседник издания в банковских кругах.

"Она сделала то, что до нее никто не делал, а один, например, стал, первым вице-премьером (речь о Степане Кубиве, который до Валерии Гонтаревой возглавлял Нацбанк, — ред.). Она вычищала банковскую систему, и национализация ПриватБанка стала тем "грязным делом", обязательства по которому до нее никто на себя брать не хотел, — отмечает один из депутатов парламентской фракции "Блок Петра Порошенко". 

Это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка за более, чем 2,5 года работы в центробанке. 

"Решение по ней принято. Ищут нового главу, — отметил собеседник в окружении президента. — Она не писала заявление, но заявила составу правления Нацбанка, что уходит с должности".

Основной причиной ухода является все тот же ПриватБанк. "Ее никто не поддерживает, а в СМИ обливают грязью. Мне кажется, что она просто устала и ничего больше, кроме негатива, не получит, если останется в Нацбанке", — добавляет собеседник издания в правительстве. Тем более, если следующим министром финансов станет нынешняя глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, которая сейчас, после череды скандалов с участием действующего главы Минфина, всерьез рассматривается в качестве кандидата на этой пост.

Источники в Раде и правительстве не исключают такой перестановки или даже отставки всего правительства. Президента, якобы, не устраивает самостоятельность и независимость нынешнего премьера, который "перестал прислушиваться" к рекомендация Банковой. Впрочем, Южанина неоднократно заявляла об отсутствии у нее министерских амбиций, объясняя, что в статусе депутата и главы комитета она может делать намного больше.

"Мы понимаем решение Валерии Алексеевны. Дальше реформ в НБУ будет не так много, поэтому лучше уйти сегодня, чем потом", — говорит один из банкиров.

"Скамейка запасных" — тех, кто может прийти на смену Валерии Гонтаревой, не настолько уж и длинная. Многие бы хотели занять этот пост, но не все устраивают президента и коалицию.

Одним из первых кандидатов, как в окружении президента, так и в парламенте, и среди банкиров называют экс-премьер-министра Арсения Яценюка. В тоже время, его соратники отмечают, что приход Яценюка в Нацбанк — это "чушь".

"Не царское это дело. Он общается с мировыми лидерами, например, с Меркель, неужели вы думаете, что он пойдет в НБУ?", — говорят депутаты фракции "Народный фронт".

Яценюк уже рассматривался на этот пост ранее — перед тем, как уйти с поста премьер-министра. Сейчас же, говорят его соратники, у него президентские амбиции, и "убивать" и без того невысокий рейтинг, отвечая за курсовые колебания, ему не с руки. Однако сразу несколько источников подтверждают, что именно лидер "Народного фронта" сейчас является кандидатом №1 на место председателя НБУ.

"Ему предложили, но он, как умный человек, не хочет на себя это брать. Но в нем заинтересованы, переговоры ведутся", — говорит представитель банковского сектора.

"Яценюку предложили, но он не очень хочет", — добавляет собеседник издания в правительстве.

Депутаты из НФ говорят, что внимание следует обратить на главу парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской детальности Сергея Рыбалко из Радикальной партии Ляшко.

"У Олега Ляшко сейчас "золотая акция" в парламенте, и для того, чтобы удовлетворить его, ему могут предложить кандидатуру от его фракции", — отмечает один из депутатов НФ.

Как известно, Олег Ляшко неоднократно и эмоционально высказывался против нынешней главы Нацбанка и систематически выступал за ее отставку. В то же время, одобрение кандидатуры Рыбалко маловероятно, так как он не имеет опыта работы в банковском секторе, как того требует законодательство.

Среди претендентов называют и председателя правления национализированного ПриватБанка Александра Шлапака.

"Он пашет, не видно, что он "сидит на чемоданах". Но, справедливости ради, квартиру в Днепре он не снял, в отличие от всей остальной новой команды", — говорит один из банкиров. В окружении президента считают кандидатуру Шлапака маловероятной, так как он — "не человек президента".

По информации издания, в числе кандидатов есть и президент Украины в 2005-2010 годов Виктор Ющенко. Ряд банкиров отмечает, что якобы его люди уже были в НБУ, присматривались и "изучали ситуацию изнутри".

Ющенко устроил бы всех. Он, кстати, смог бы наладить и взаимодействие с МВФ", — рассказывает один из банкиров, знакомый с ходом переговоров. В бизнес-кругах также говорят, что Виктор Ющенко рассматривается на должность главы Нацбанка.

"Удивлен, но в пасьянсе должностей он есть", — говорит представитель бизнеса. Есть и еще один плюс в пользу кандидатуры Ющенко. Он, как никто другой "привязал" бы Радикальную партию к коалиции. У Ющенко сложились теплые и неформальные отношения с Ляшко. Он даже подумывал вступить в ряды РПЛ. Окажись экс-президент снова главой НБУ у РПЛ больше не было бы возможностей критиковать монетарную политику в стране и фракция могла бы официально, а не через подписание неких "меморандумов", вернуться в ряды парламентской коалиции, тем самым, прекратив слухи о скорых перевыборах парламента.

"Из тех, кого называли в качестве преемников Гонтаревой — Александр Савченко (зампредправления НБУ в 2005-2009 годах, - ред.). Он хочет, но его не поддержат. Есть Стельмах (Владимир Стельмах, глава Нацбанка в 2008-2010 годах, — ред.), ему предлагают, но он не хочет. Есть любимцы журналистов — Богдан Данилишин (глава совета Нацбанка, — ред.), бизнесмен Сергей Тигипко, но их даже не рассматривают", — пишет издание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НБУ Яценюк нацбанк отставка уход Ющенко Южанина претенденты Шлапак Гонарева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять