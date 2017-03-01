Зеленый свет для инвесторов. В Нацбанке рассказали, когда Украина получит новый транш кредита МВФ

Очередной транш кредита Международного валютного фонда будет предоставлен Украине уже в марте, но в экономику необходимо привлечь также средства внутренних инвесторов.

Об этом член совета НБУ Василий Фурман заявил в эфире Эспрессо.TV.

"Украина получит очередной транш МВФ, по нашим расчетам, в марте. Вопрос заключается в том, что МВФ — это зеленый свет для других инвесторов. Каким образом нам активизировать других инвесторов для того, чтобы они инвестировали в Украину? На руках украинцев — десятки миллиардов долларов. Надо депутатам, членам правительства и НБУ думать, каким образом привлечь этот ресурс в банковскую систему", — сказал банкир.

Фурман объяснил, что внешние инвесторы проявляют заинтересованность, когда в стране активное внутреннее инвестирование.

"Внешнему инвестору сначала прокладывает путь внутренний инвестор. Это украинские предприятия, население", — добавил Фурман.

Напомним, 25 января глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что Украина может получить новый транш кредита от МВФ в начале февраля.

Однако 13 февраля Гонтарева заметила, что Киев подпишет меморандум с МВФ для получения четвертого транша кредита Фонда в размере 1 млрд долл. в течение нескольких дней.