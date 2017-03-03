"Укртрансгаз" призвал Гройсмана защитить ГТС

Трудовой коллектив "Укртрансгаза" призывает премьер-министра Владимира Гройсмана вмешаться в критическую ситуацию и защитить отечественную газотранспортную систему от разрушения.

Такое решение было единогласно принято делегатами конференции работников ПАО "Укртрансгаз", которые представляют интересы 20-тысячного коллектива, задействованного в эксплуатации газотранспортной системы Украины.

Беспочвенное временное отстранение президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива; сомнительные реформаторские циркуляры; блокирование важных для производства закупок и многомесячные проверки частными аудиторскими структурами, — все это представляет угрозу стабильности в коллективе и надежности транспортировки газа потребителям Украины и Европы.

"Мы возмущены пресс-релизами "Нафтогаза" и громкими заявлениями председателя правления Андрея Коболева о коррупции в "Укртрансгазе". Воспринимаем это как персональное оскоробление каждого, ведь наша работа является крупнейшим источником доходов для "Нафтогаза", — говорится в открытом письме-обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману.

В "Укртрансгазе" убеждены, что проверка финансово-хозяйственной деятельности, начатой ​​недавно Государственной аудиторской службой Украины, будет беспристрастной, объективной и опровергнет все беспочвенные обвинения, озвученные правлением НАК "Нафтогаз Украины".

Делегаты конференции просят Владимира Гройсмана на время проведения государственного аудита наложить мораторий на все кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы.

Трудовой коллектив также считает, что между ОАО "Укртрансгаз" и наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" созданы искусственные преграды для донесения объективной информации о состоянии дел на предприятии.

Поэтому следует публично рассмотреть результаты проверки Государственной аудиторской службой на заседании Кабмина, в присутствии членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и представителей трудового коллектива ПАО "Укртрансгаз", говорится в обращении.