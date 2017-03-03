Украина разорвет все хозяйственные связи с предприятиями, "отжатыми" боевиками на Донбассе

Все хозяйственные контакты Украины с заводами, которые захвачены боевиками ДНР и ЛНР, будет прекращена

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, сообщает "Радио Свобода".

"Все хозяйственные контакты с предприятиями, где изменен менеджмент, будут прекращены", — сказал Черныш.

По его словам, субъектами отношений с украинскими предприятиями могут быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.

Напомним, ранее главарь самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что боевики научились жить в блокаде и объявляют ее Украине.