В Сбербанке России начали обслуживать людей по "паспортам" ЛДНР

Со вторника, 7 марта, государственный банк России — Сбербанк — начал обслуживать людей по "паспортам" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения, пишет РИА Новости.

По ее данным, после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о признании "документов" псевдореспублик банку потребовалось время для организации их приема.

"На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с "паспортами" ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в РФ банки не обслуживают людей с "паспортами" террористических "республик". Напомним, Владимир Путин подписал указ, которым страна признала действительными удостоверяющие личность "документы" самопровозглашенных ДНР, ЛНР 18 февраля.

Позже эксперты рассказали "Главреду", зачем Кремль признал "паспорта" квазигосударств, ознакомиться с мнениями собеседников издания можно здесь.