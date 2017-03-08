Вадим Рабинович: Платежки по ЖКХ достигли рекордных сумм из-за того, что власть ворует

Отопительный сезон в стране подходит к концу. Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги уровень неплатежей среди населения достиг рекордных показателей. Но правительство с 1 марта еще раз повысило расценки: на этот раз на 30 % на электроэнергию.

Об этом заявил в передаче "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина" народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Платежки за коммуналку — это тот вызов, который сегодня существует у нашей страны. Я думаю, они (власть. — Ред.) просто искренне не понимают, что люди просто не могут так жить. Ведь не может власть быть до такой степени глупой, чтобы не понимать, как накаляется котел всеобщего недовольства", — считает лидер партии "За життя".

Политик напоминает и про обещание премьер-министра Владимира Гройсмана, что ни один украинец не будет платить за коммуналку больше 20% от дохода семьи. "Мы не должны платить. Возьмите свои доходы, отсчитайте 20 %, пусть остальное платит правительство. Неплатежи сегодня достигли рекордных сумм. Нами правят люди, которые просто ничего не умеют. Проблема не в том, что все, кто у власти, воруют, просто они больше ничего не умеют делать. Вот это глобальная проблема, в результате которой страна находится в столь плачевном состоянии", — резюмировал Рабинович.

Напомним, что парламентарий обратился к своим коллегам с предложением блокировать трибуну Верховной Рады до того момента, пока "грабительские тарифы не отменят".