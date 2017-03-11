После бегства Януковича в казне оставалось 108 тысяч гривен, опубликован документ

На 27 февраля 2014 года на Едином казначейском счету Украины оставалось 108 133 гривны 65 копеек.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook председатель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

Он обратился с соответствующим запросом к главе казначейства, так как на странице проекта VoxCheck утверждалось, что в эфире одного из телеканалов Арсений Яценюк сказал неправду об остатках средств на Едином казначейском счету по состоянию на момент его назначения.

"Чтобы расставить все точки над "і", обратился к председателю казначейства и получил ответ. На 27.02.2014 на Едином казначейском счету государства действительно оставалось 108 133 гривны 65 копеек. Это был первый, но не последний вызов первому постмайданному правительству, в котором я тоже имел честь работать. (...) Поэтому, уважаемые эксперты, мы очень уважаем ваше мнение, но хотелось бы чтобы мы все говорили фактами и цифрами", — написал Бурбак.

Проект VoxCheck поблагодарил Бурбака за ответ на их проверку, а также извинился перед Арсением Яценюком.