НБУ хочет автоматически списывать коммуналку с карточек украинцев

Национальный банк Украины предлагает автоматически списывать коммунальные платежи с карточек украинцев, введя единую электронную квитанцию.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

В НБУ уверяют: списание денег со счета будет осуществляться только по согласию клиента. Среди преимуществ — клиент может осуществлять оплату в режиме 24/7 и не зависеть от очереди в отделении банка.

Эта услуга успешно работает в США и странах Евросоюза. В частности, в Нидерландах и Великобритании около половины всех коммунальных платежей осуществляются именно таким образом. В Украине подобная система оплаты действует только в нескольких банках.

Сначала счет выставляется коммунальным предприятием клиенту. Далее банк видит этот счет и предварительно получает согласие от клиента списывать денежные средства с его счета, он предупреждает клиента и списывает эту сумму. Далее средства зачисляются поставщику.

Услуга автоматического списания средств с карты за коммуналку действительно популярна в странах ЕС и Америке. В Украине же она, наоборот, может усложнить жизнь людям, которые согласятся ею пользоваться, говорят юристы. Так, коммунальщики имеют привычку ошибаться и выставлять большие и необоснованные счета. Чтобы вернуть средства, придется потратить годы, говорят юристы.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде", что система субсидий в тарифы на услуги ЖКХ приводит к искажению экономики, концентрации сверхприбылей в топливно-энергетической сфере и разрушает баланс между потребностями и предложением на этом рынке.