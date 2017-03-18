Денег нет, но верим в чудо. "Доктор Смерть" рассказал о ситуации на отжатых боевиками меткомбинатах

Вчера, 17 марта, в оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Енакиево Донецкой области состоялось собрание работников "национализированного" террористами Енакиевского металлургического завода, на котором было объявлено о возобновлении работы предприятия не ранее, чем через два-три месяца.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал на своей странице в Facebook.

По его словам, все штатные сотрудники были уволены 16 марта украинском законодательству, однако трудовые книжки желающим выдадут только 3 апреля.

Желающие переустроиться на другие предприятия "Метинвеста-СМЦ" — "Метинвест Мариуполь" или "Метинвест Авдеевка" должны до 3 апреля явиться в дирекцию данных предприятий, однако выбор вакансий весьма ограничен.

О компенсации оплаты снимаемого жилья простым работникам речь и не идет, пишет медик.

Любопытно, что еще 16 марта из заводоуправления пришла информация, что до 200 управленцев разного уровня и квалификации решили вопрос "по переводу" и "с компенсацией жилья". Хотя те, кто получал зарплату в 30 тыс. грн, уже сетуют, что будут получать максимум 20 тысяч. Но на "национализированном" ЕМЗ им бы не светило и 10 тысяч, рассказывает "Доктор Смерть".

Его настораживает пункт "обещание выплатить всем "штатникам" зарплату за 16 дней марта — в данном случае, 80% из них получат из расчета 2/3 (за период "простоя") — но и это — немалые деньги, которые Украина (тупо) вбухнет в ОРДиЛО!@

"Если совсем кратко, то ситуация на "национализированных" предприятиях в ОРДиЛО точно обрисована сотрудницей администрации Алчевского меткомбината: счета арестованы, денег нет и в реале не предвидится. Но — верим в чудо...", — пишет Александр Чернов.

Напомним, ранее "Доктор Смерть" объяснил, почему работники отжатых заводов не идут в "орки".