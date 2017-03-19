Из повестки дня МВФ исчез вопрос предоставления очередного транша Украине

Из повестки дня заседания совета директоров Международного валютного фонда, запланированного на 20 марта, исчез вопрос предоставления транша Украине.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на график заседаний совета директоров МВФ.

Так, в повестке дня 20 марта значатся консультации по Катару. Следующее заседание состоится 22 марта и будет посвящено вопросу Сент-Люсии. Далее — консультации по Науру, Израилю и Доминиканской Республики. Информация о причинах таких изменений на сайте отсутствует.

Отмечается, что ранее сообщалось о том, что вопрос о выделении очередного транша Украине по программе помощи МВФ будет обсуждаться на заседании совета директоров фонда 20 марта.

Напомним, ранее президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде" рассказал, почему МВФ тормозит сотрудничество с Украиной.