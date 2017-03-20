Порошенко о блокаде Донбасса: если хотят подарить эти земли Путину — абсолютно приемлемая стратегия

Президент Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут Украине украденные заводы.

Об этом глава государства сказал на заседании Совета регионального развития в Киеве, сообщает УНИАН.

"Нам пришлось решением СНБО временно приостановить транспортное сообщение с оккупированной территорией. Это решение носило вынужденный характер, оно лишь приостановило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну. Борясь за возвращение территорий, мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами, с теми, которые смогли остаться в правовом поле Украины", — заявил он.

"Ограниченный обмен товарами может возобновиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы", — добавил Порошенко.

Кроме того, он заявил, что в результате блокады ОРДЛО Украина потеряла влияние на эти временно оккупированные территории Донбасса.

"Они (украинские предприятия в ОРДЛО — Ред.) платили налоги Украинскому государству, они были зарегистрированы в украинских органах, выплачивали заработную плату в гривнах через банковские счета, что делало невозможным любой элемент какого-либо поступления средств сепаратистским группировкам", — подчеркнул президент.

"Участники блокады добились того, создали почву для того, чтобы предприятия были захвачены и конфискованы, разграблены. Мы не имеем права принимать продукты от предприятий, которые теперь захвачены боевиками, и об этом было решение СНБО", — добавил он.

По словам Порошенко, "в результате блокады Украина потеряла последнюю сферу влияния на эти территории".

"Тем, кто хочет оттолкнуть и подарить эти земли Путину — это абсолютно приемлемая стратегия. Для тех, кто хочет, чтобы эти предприятия были якорем, который держит оккупированные территории, надеждой вернуться в Украину, — это вопрос жизни и смерти", — убежден он.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО, принятое 15 марта в связи с обострением ситуации в районе проведения АТО, в связи с насильственным захватом украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также в связи с ростом угроз экономической и энергетической безопасности государства, спровоцированных "угольной" блокадой, организованной в конце января текущего года.