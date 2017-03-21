Крупнейшие банки Британии отмывали деньги, выведенные из России — западные СМИ

Несколько крупнейших банков Великобритании были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из Российской Федерации.

Об этом пишет Русская служба ВВС со ссылкой на расследование, проведенное британской газетой The Guardian.

В то же время издание уточнило, что через финучреждения прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них побывали в банке HSBC.

Журналисты западного издания утверждают, что их расследование строилось на изучении банковской отчетности. Между тем представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В статье Guardian речь идет об операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project.

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых судьями Молдовы. Деньги выводились в последнюю страну, оттуда — в Латвию, а потом в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

Кроме того, агентство Reuters и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе миллиардов долларов из Российской Федерации через Молдову тормозится сотрудниками ФСБ.

Ранее российский бизнесмен и экономист Слава Рабинович объяснил, как президент РФ Владимир Путин "сцеживает" и "отмывает" бюджет страны. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.