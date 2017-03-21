Запас прочности. Сколько Украина продержится без кредитов МВФ

21 марта 2017, 17:48

По торговому балансу уже нанесен удар, а значит, он будет отрицательным, говорит Ярослав Жалило.

То, что из повестки дня заседания совета директоров Международного валютного фонда, запланированного на 20 марта, исчез вопрос предоставления транша Украине, не будет представлять проблемы для Киева в ближайшее время.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"МВФ не выделяет пока Украине деньги в связи с принятым решением о прекращении транспортного сообщения с оккупированными территориями Донбасса, что существенно изменяет ландшафт экономики и требует пересчета ключевых макроэкономических показателей, — говорит экономический эксперт. — "А поскольку мы с МВФ подписывали Меморандум, и украинское правительство с НБУ взяли на себя обязательства соблюдать определенные параметры, очевидно, что было совершенно неразумно взять на себя сейчас обязательства, которые впоследствии мы не сможем выполнить, потому что изменилась ситуация. Это понимают МВФ и наш Кабмин".

"Я считаю, что это правильный подход: Фонд сознательно не требует от Киева, чтобы тот шел путем бездумного соблюдения этих показателей любой ценой, а берет паузу, чтобы всё успели пересчитать. Все остальные объяснения я считаю журналистскими домыслами, которые не играют особой роли", — заметил президент Центра антикризисных исследований.

По его мнению, на данном этапе отсутствие кредитов МВФ для Украины не будет представлять особой проблемы: "Ведь выплату кредита Фонд откладывал уже много раз, но ничего особо не менялось, потому что в краткосрочной перспективе у Украины есть запас прочности. Но если говорить о более отдаленной перспективе, если кредит не будет выделен до конца года, то ситуация несколько иная. По оценкам экспертов, до конца года Украине нужны около 5 миллиардов долларов, чтобы рассчитаться по внешним долгам. По торговому балансу уже нанесен удар, а значит, он будет отрицательным — тут нам ждать нечего. Остаются прямые иностранные инвестиции и трансферты. Этих средств будет недостаточно, чтобы покрыть потребности по внешним обязательствам без ухудшения ситуации с валютными резервами. Потому Украине в этом году деньги Фонда будут нужны. Но это не критично в данный конкретный момент".

"Сейчас будет пересчет макроэкономических показателей, этот пересчет делать недолго — несколько недель или месяцев. Поэтому оснований для того, чтобы решение об очередном транше МВФ отсрочил на дольше, я не вижу, потому что все остальное согласовано. Если кредита не будет до конца года, тогда Украине нужно будет искать какое-то ресурсы или тратить резервы, что, конечно же, отразится отрицательно на курсе гривны. Ведь это создаст девальвационный мотив, потому что НБУ может пополнить резервы за счет закупки валюты на рынке. А это повысит спрос на нее, что может стать девальвационным фактором", — считает экономист.

"Но это случится, только если решение не будет приниматься долгое время, и если не будет положительных подвижек по иностранным инвестициям. А у нас есть основания ожидать их увеличения, если у нас не учудят еще какую-нибудь глупость. Это может компенсировать проблемы с платежным балансом, тогда риски, о которых мы говорили, станут слабее", — подытожил Ярослав Жалило.

Напомним, 20 марта на Совете экономических реформ президент Петр Порошенко объяснил, куда ушли 15 млрд долларов кредитов МВФ.

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