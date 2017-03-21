Доллар "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2900,4515 грн.
Во вторник, 21 марта, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 22 марта:
100 долларов — 2685,1060 грн (21 марта — 2688,7865);
100 евро — 2900,4515 грн (2890,9832);
10 рублей — 4,6916 грн (4,6937).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.