Доллар "потерял" четыре копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Во вторник, 21 марта, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 22 марта:

100 долларов — 2685,1060 грн (21 марта — 2688,7865);

100 евро — 2900,4515 грн (2890,9832);

10 рублей — 4,6916 грн (4,6937).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.