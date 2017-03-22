Разменная монета между США и Россией. Почему МВФ тянет с кредитом Украине

22 марта 2017, 14:50

Лидер США — жесточайший капиталист, бизнесмен, который хочет выстроить стратегические отношения с Россией, говорит Олег Соскин.

Олег Соскин

То, что из повестки дня заседания совета директоров Международного валютного фонда, запланированного на 20 марта, исчез вопрос предоставления транша Украине, не будет представлять проблемы для Киева в ближайшее время.

Перенос на неопределенное время рассмотрения вопроса о предоставления очередного транша МВФ Украине, был вызван проблемой невыплаты Киевом долга в 3 миллиарда долларов, выданного Россией Украине при президенте Викторе Януковиче.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Я считаю, что причина отсрочек в выплатах кредитов МВФ Украине лежит в поле законодательной системы Фонда. Четко прописано, что члены этой организации должны неукоснительно выполнять все финансовые расчеты между собой. Известно, что глобальной финансовой проблемой в отношениях Украины и России являются 3 миллиарда долларов, выпущенные в виде евробондов в период правления Януковича", — говорит экономический эксперт.

Он напомнил, что это был не просто кредит России Украине: "Российское руководство прекрасно понимало и страховалось, чтобы эти деньги были возвращены в любой ситуации. Поэтому они сделали все очень квалифицированно — через международную финансовую систему: они дали этот кредит в виде выпуска Украиной евробондов. Все было выполнено по международной процедуре в соответствии с международным правом. Евробонды были проданы через Ирландскую биржу на два года. Это были не просто деньги России, частных инвесторов или еще кого-то — эти деньги были взяты из российских накоплений, Фонда национального благосостояния. То есть Россия четко продумала все параметры, чтобы ей эти деньги были возвращены".

"Как только возникла эта проблема, созданная [бывшим министром финансов Украины Натальей] Яресько, которая сказала, что эти деньги не надо возвращать, Россия как акционер МВФ поставила вопрос перед руководством Фонда: Украине выдаются транши, но по всей системе законодательных нормативов МВФ Фонд не имеет права этого делать, потому что Россия предъявила Украине претензии, поскольку она не вернула суверенный долг в виде евробондов и не хочет возвращать", — объяснил политолог.

"Пока был Обама, это нам сходило с рук. Теперь пришел другой лидер США — жесточайший капиталист, бизнесмен, который хочет выстроить стратегические отношения с Россией, ему РФ нужна как партнер. А Украина для Трампа не является геополитическим игроком, как это было во времена Обамы. Так мы стали разменной монетой. Вот США и говорят, что раз прописано, что нужно возвращать суверенные долги, то сначала пусть Украина их вернет, а потом уже ей будут выделять транши", — говорит директор Института трансформации общества.

По его мнению, приостановка сотрудничества с МВФ Украине ничем не грозит. "Ведь эти деньги в Украину не пришли бы все равно — это просто перекредитация, потому что в этом году нужно вернуть 1 миллиард долларов по предыдущим кредитным программам. У нас рассчитывали перекредитоваться, получив этот миллиард. Украине и народу от этих кредитов — ни холодно, ни жарко. А вот для власти это крайне важно, потому что без таких кредитов они не смогут удерживать свое господство, так как сейчас начнется дестабилизация гривны", — подытожил Олег Соскин.

Напомним, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду", сколько Украина продержится без кредитов МВФ.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "МВФ взял тайм-аут: в чем причина отсрочки очередного транша Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Янукович Обама эксперт политолог МВФ кредит транш Соскин Трамп долг Януковича
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять