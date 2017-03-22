Разменная монета между США и Россией. Почему МВФ тянет с кредитом Украине

То, что из повестки дня заседания совета директоров Международного валютного фонда, запланированного на 20 марта, исчез вопрос предоставления транша Украине, не будет представлять проблемы для Киева в ближайшее время.

Перенос на неопределенное время рассмотрения вопроса о предоставления очередного транша МВФ Украине, был вызван проблемой невыплаты Киевом долга в 3 миллиарда долларов, выданного Россией Украине при президенте Викторе Януковиче.

Об этом директор Института трансформации общества Олег Соскин рассказал в комментарии "Главреду".

"Я считаю, что причина отсрочек в выплатах кредитов МВФ Украине лежит в поле законодательной системы Фонда. Четко прописано, что члены этой организации должны неукоснительно выполнять все финансовые расчеты между собой. Известно, что глобальной финансовой проблемой в отношениях Украины и России являются 3 миллиарда долларов, выпущенные в виде евробондов в период правления Януковича", — говорит экономический эксперт.

Он напомнил, что это был не просто кредит России Украине: "Российское руководство прекрасно понимало и страховалось, чтобы эти деньги были возвращены в любой ситуации. Поэтому они сделали все очень квалифицированно — через международную финансовую систему: они дали этот кредит в виде выпуска Украиной евробондов. Все было выполнено по международной процедуре в соответствии с международным правом. Евробонды были проданы через Ирландскую биржу на два года. Это были не просто деньги России, частных инвесторов или еще кого-то — эти деньги были взяты из российских накоплений, Фонда национального благосостояния. То есть Россия четко продумала все параметры, чтобы ей эти деньги были возвращены".

"Как только возникла эта проблема, созданная [бывшим министром финансов Украины Натальей] Яресько, которая сказала, что эти деньги не надо возвращать, Россия как акционер МВФ поставила вопрос перед руководством Фонда: Украине выдаются транши, но по всей системе законодательных нормативов МВФ Фонд не имеет права этого делать, потому что Россия предъявила Украине претензии, поскольку она не вернула суверенный долг в виде евробондов и не хочет возвращать", — объяснил политолог.

"Пока был Обама, это нам сходило с рук. Теперь пришел другой лидер США — жесточайший капиталист, бизнесмен, который хочет выстроить стратегические отношения с Россией, ему РФ нужна как партнер. А Украина для Трампа не является геополитическим игроком, как это было во времена Обамы. Так мы стали разменной монетой. Вот США и говорят, что раз прописано, что нужно возвращать суверенные долги, то сначала пусть Украина их вернет, а потом уже ей будут выделять транши", — говорит директор Института трансформации общества.

По его мнению, приостановка сотрудничества с МВФ Украине ничем не грозит. "Ведь эти деньги в Украину не пришли бы все равно — это просто перекредитация, потому что в этом году нужно вернуть 1 миллиард долларов по предыдущим кредитным программам. У нас рассчитывали перекредитоваться, получив этот миллиард. Украине и народу от этих кредитов — ни холодно, ни жарко. А вот для власти это крайне важно, потому что без таких кредитов они не смогут удерживать свое господство, так как сейчас начнется дестабилизация гривны", — подытожил Олег Соскин.

Напомним, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду", сколько Украина продержится без кредитов МВФ.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "МВФ взял тайм-аут: в чем причина отсрочки очередного транша Украине".