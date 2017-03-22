В Одесском порту и.о. директора получает заоблачную зарплату и хочет возглавить филиал АМПУ — СМИ

22 марта 2017, 17:15

Ткачук, вопреки закону, уже полгода руководит предприятием в статусе исполняющего обязанности.

Одесский порт

В ГП "Одесский морской торговый порт" исполняющий обязанности директора Игорь Ткачук назначил себе заработную плату на уровне более 200 тыс. грн. в месяц, при этом загоняет предприятие в убытки, а сам намерен освоить еще более интенсивные финансовые потоки.

Об этом говорится в сюжете "Портовые крысы" программы "Гроші" на "1+1", которая вышла в эфир в понедельник, 20 марта, сообщают "Українські новини".

По словам журналистов, депутат Винницкого горсовета и бывший гендиректор "Укрпошты" Игорь Ткачук, вопреки закону, уже полгода руководит предприятием в статусе исполняющего обязанности, хотя на эту должность давно уже пора было провести конкурс.

"Придя он честно и откровенно сказал: я в этом не разбираюсь, но я надеюсь на специалистов, которые должны мне помочь", — рассказал Николай Разовайкин, помощник заместителя начальника порта.

Авторы расследования отмечают, что кроме собственной зарплаты, Ткачук установил немыслимые доходы своим помощникам и заместителям — до 150 тыс. грн. в месяц. Их штат увеличен в 6 раз — до 12 человек.

По словам опрошенных журналистами экспертов Игорь Ткачук может и не продолжить работу в статусе и.о. главы ГП, поскольку его цель — должность начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", которое отвечает за распределение финансовых потоков и назначение на которую не требует проведения конкурса. Например, такими потоками является финансирование дноуглубления в порту. Эксперты утверждают, что Ткачук может заручиться поддержкой в этом вопросе профсоюзов Одесского морпорта, функционерам которого также повысили зарплату.

Журналисты отмечают, что повышение зарплат происходит на фоне убытков предприятия, поскольку с приходом Ткачука здесь организовалась коррупционная схема ценой около 500 млн. грн. в год на буксировании и других услугах, предоставляемых государственными буксирами. Если ранее эти услуги предоставляли госбуксиры, то теперь 90% заказов уходят частной компании "Экофлот" с уставным фондом 1000 грн., зарегистрированной по сомнительному адресу. Журналисты утверждают, что компания связана с Ткачуком.

По прогнозам экспертов, если до прихода "Экофлота" ГП ОМТП зарабатывало на буксировании около 40 млн. грн., то в этом году будет в два раза меньше. По данным налоговой службы, которые получили журналисты программы, за 3,5 месяца "Экофлот" смог заработать на услугах, ранее предоставляемых госслужбами — более 50 млн грн.

Материалы, собранные во время расследования, журналисты "Грошей" передали в Министерство инфраструктуры.

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Одесса расследование Ткачук порт
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