Охранку ДНР предупредили, что на отжатых боевиками предприятиях зреют бунты

Территорию, контролируемую боевиками ДНР, посетила "рабочая группа" из Москвы, которая изучала финансово-экономическую и социальную ситуацию на "национализированных" предприятиях, в первую очередь — из состава ФПГ "Метинвест" Рината Ахметова.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

Он отметил, что группой посещались "Енакиевский металлургический завод", "Енакиевский коксохимпром", "Макеевский металлургический завод", "Харцызский трубный завод", "Комсомольское рудоуправление", "Краснодонуголь", "Донецккокс" и другие предприятия.

"Российскими специалистами было рекомендовано руководителям "национализированных" предприятий с целью принятия превентивных мер по недопущению возможного социального взрыва более оперативно направлять в "Штаб по мониторингу социальной ситуации в коллективах предприятий" (г.Донецк, бул.Пушкина, 7-б, офисный центр) информацию о ситуации в трудовых коллективах", — говорится в сообщении.

По данным Тымчука "рабочая группа" отметила, что в настоящее время большинство работников, на фоне не понимания перспектив развития своих предприятий, рассчитывают на российскую поддержку.

"В то же время, значительная часть работников "национализированных" предприятий остаются проукраински настроенными, видя перспективы развития промышленности Донбасса только в составе Украины, в связи с чем российскими "инспекторами" рекомендовано активизировать работу на данных предприятиях "органов госбезопасности ДНР", — рассказал военный эксперт.

Напомним, ранее охранка ДНР "объяснила" работникам отжатых предприятий о пользе "профсоюзов".