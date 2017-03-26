Коррупционные сделки. Почему МВФ тянет с кредитом Украине

Международный валютный фонд тянет с выделением Киеву очередного транша кредита не из-за торговой блокады оккупированных территорий Донбасса, а из-за коррупции украинских власть имущих.

Об этом эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар рассказал на чате в "Главреде".

"МВФ всегда никуда не торопится. Блокада для МВФ — только ситуативный аспект. При своих расчетах они и так не принимали во внимание оккупированные территории. Поскольку в Вашингтоне хорошо понимают, в отличие от Киева, что такое оккупированные территории", — говорит эксперт.

"Главная причина, на мой взгляд, это те коррупционные сделки, которые стали известны как в Украине, так и за рубежом, которые, собственно, подтачивают фундамент сотрудничества Украины не только с МВФ, но и с другими донорами", — поделился мнением директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

Комментируя вопрос, выгодна ли украинским властям блокада ОРДЛО, Михаил Гончар заметил: "Как всякая власть, она использует текущий момент, даже когда он отрицательный для нее, в свою пользу. Конечно, с единственной целью — переложить ответственность на других субъектов и снять ее с себя".

Напомним, ранее эксперт рассказал, как поступить Украине в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже.

Больше читайте на "Главреде": "Михайло Гончар: огризки у вигляді ЛНР і ДНР не потрібні Росії".