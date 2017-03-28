Асимметричный удар: как Украина выдавливает Россию с молдавского энергорынка

С 1 апреля Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Решение, которое выглядит, прежде всего, экономическим, может существенно повлиять на политическую ситуацию в регионе. Существовавшая ранее схема электроснабжения Молдовы была выгодна Москве и завязывала энергетические потребности страны на МолдГРЭС, расположенную в Приднестровье и принадлежащую российской "Интер РАО".

Молдавская ГРЭС с установленной мощностью 3650 МВт находится на территории Приднестровья и Молдовой не контролируется, хотя предприятие номинально зарегистрировано в Кишиневе.

Именно Молдавская ГРЭС обеспечивала электроэнергией и саму Молдову, и сепаратистский анклав в Приднестровье.

По мнению экспертов, схема, по которой осуществлялось электроснабжение, была крайне некомфортна Молдове: "Газпром" поставлял газ на расположенную в Приднестровье ГРЕС, выработанная из газа электроэнергия через компанию "Энерогокапитал" поставлялась в Молдову, а вырученные за электроэнергию средства оставались в Приднестровье. Так как ГРЭС поставки газа не оплачивала, "Газпром" пытается повесить "долг" на Молдову. Таким образом, накопились 5 миллиардов долларов, которые официальный Кишинев закономерно не признает.

Не удивительно, что такое положение дел не устраивало ни правительство страны, ни оппозиционных политиков. В молдавских СМИ то и дело разгорались волны негодования, связанные с фактическим финансированием сепаратистов за счет молдавских потребителей электроэнергии.

Украина ранее была поставщиком электроэнергии для Молдовы. Например, с осени 2005 года до средины 2009 года Украина была единственным источником электроснабжения молдавских потребителей. Энергосистемы обеих стран работают параллельно, между ними происходит переток электроэнергии.

Чтобы понять значение данной ГРЭС для Приднестровья, достаточно взглянуть на статистику: в 2015 году основной статьей приднестровского экспорта была электроэнергия. И сама ГРЭС, и компания "Энергокапитал", занимающиеся экспортом ее электроэнергии, являлись наибольшими налогоплательщиками "ПМР". Благодаря им Приднестровье обеспечивалось иностранной валютой. После захода на молдавский рынок украинской электроэнергии Тирасполь лишается значительной части бюджета.

Замещение электроэнергии приднестровской ГРЭС украинской атомной позволяет Молдове избавиться от энергетической зависимости от РФ и Приднестровья. Более того, перекрывается один из источников финансирования Тирасполя. России придется искать дополнительные средства на содержание своего анклава.

С другой стороны, экспорт атомной энергии призван хотя бы частично компенсировать убытки украинской энергетической системы, понесенные в связи с потерей шахт на неконтролируемой территории. Сейчас в Украине образовалась парадоксальная ситуация — с одной стороны, громадный дефицит энергетического угля, необходимого для ТЭС; с другой — профицит и недогруженность атомной генерации. К сожалению, эти виды генерации не взаимозаменяемы, поскольку выполняют разные функции. Атомные блоки работают в базовом режиме, а угольные ТЭС — выполняют балансирующую функцию, снимая пики напряжения. Именно поэтому 5 марта "Энергоатом" был вынужден вывести из системы 2-й блок Запорожской АЭС.

Продажа излишков атомной энергии за рубеж поможет перекрыть издержки для экономики Украины, возникшие с необходимостью импорта дорогого антрацита. Прежде всего, речь идет об увеличившемся дефиците внешнеторгового баланса и связанных с этим курсовых рисков для национальной валюты. Это особенно важно в контексте переноса сроков очередного кредитного транша от МВФ. У нас не остается другого пути, кроме как максимально стимулировать собственный экспорт. Экспорт в Молдову даст такие экономические выгоды: увеличение валютной выручки в страну до 150 миллионов долларов и дополнительные отчисления в госбюджет — около 30 миллионов долларов.

Экспорт атомной энергии выгоден и украинским потребителям. Затраты "Энергоатома" на производство электроэнергии носят условно постоянный характер. Чем больше компания отпускает электроэнергии, тем ниже тариф АЭС в целом и потребителей в частности. Дополнительные поступления от продажи электроэнергии на экспорт позволят "Энергоатому" переложить часть затрат с украинских потребителей на зарубежных в сумме свыше 500 миллионов гривен, а оператору магистральных сетей ГП "Укрэгнерго" — в размере до 100 миллиона гривен.

Ассиметричным ударом по российской энергетической гегемонии в Молдове Украина напоминает Кремлю, что гибридное противостояние на Донбассе — не игра в одни ворота. А сама война имеет много фронтов, среди которых экономический занимает далеко не последнее место.