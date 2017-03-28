Асимметричный удар: как Украина выдавливает Россию с молдавского энергорынка

28 марта 2017, 08:30

Экспортом атомной электроэнерги в Молдову Украина не только выбивает российскую монополию с рынка соседа, но и перекрывает отлаженные схемы финансирования приднестровских сепаратистов и мутных дельцов по обе стороны Днестра.

С 1 апреля Украина начинает экспорт электроэнергии в Молдову. Решение, которое выглядит, прежде всего, экономическим, может существенно повлиять на политическую ситуацию в регионе. Существовавшая ранее схема электроснабжения Молдовы была выгодна Москве и завязывала энергетические потребности страны на МолдГРЭС, расположенную в Приднестровье и принадлежащую российской "Интер РАО".

Молдавская ГРЭС с установленной мощностью 3650 МВт находится на территории Приднестровья и Молдовой не контролируется, хотя предприятие номинально зарегистрировано в Кишиневе.

Именно Молдавская ГРЭС обеспечивала электроэнергией и саму Молдову, и сепаратистский анклав в Приднестровье.

По мнению экспертов, схема, по которой осуществлялось электроснабжение, была крайне некомфортна Молдове: "Газпром" поставлял газ на расположенную в Приднестровье ГРЕС, выработанная из газа электроэнергия через компанию "Энерогокапитал" поставлялась в Молдову, а вырученные за электроэнергию средства оставались в Приднестровье. Так как ГРЭС поставки газа не оплачивала, "Газпром" пытается повесить "долг" на Молдову. Таким образом, накопились 5 миллиардов долларов, которые официальный Кишинев закономерно не признает.

Не удивительно, что такое положение дел не устраивало ни правительство страны, ни оппозиционных политиков. В молдавских СМИ то и дело разгорались волны негодования, связанные с фактическим финансированием сепаратистов за счет молдавских потребителей электроэнергии. 

Украина ранее была поставщиком электроэнергии для Молдовы. Например, с осени 2005 года до средины 2009 года Украина была единственным источником электроснабжения молдавских потребителей. Энергосистемы обеих стран работают параллельно, между ними происходит переток электроэнергии.

Чтобы понять значение данной ГРЭС для Приднестровья, достаточно взглянуть на статистику: в 2015 году основной статьей приднестровского экспорта была электроэнергия. И сама ГРЭС, и компания "Энергокапитал", занимающиеся экспортом ее электроэнергии, являлись наибольшими налогоплательщиками "ПМР". Благодаря им Приднестровье обеспечивалось иностранной валютой. После захода на молдавский рынок украинской электроэнергии Тирасполь лишается значительной части бюджета.

Замещение электроэнергии приднестровской ГРЭС украинской атомной позволяет Молдове избавиться от энергетической зависимости от РФ и Приднестровья. Более того, перекрывается один из источников финансирования Тирасполя. России придется искать дополнительные средства на содержание своего анклава.

С другой стороны, экспорт атомной энергии призван хотя бы частично компенсировать убытки украинской энергетической системы, понесенные в связи с потерей шахт на неконтролируемой территории. Сейчас в Украине образовалась парадоксальная ситуация — с одной стороны, громадный дефицит энергетического угля, необходимого для ТЭС; с другой — профицит и недогруженность атомной генерации. К сожалению, эти виды генерации не взаимозаменяемы, поскольку выполняют разные функции. Атомные блоки работают в базовом режиме, а угольные ТЭС — выполняют балансирующую функцию, снимая пики напряжения. Именно поэтому 5 марта "Энергоатом" был вынужден вывести из системы 2-й блок Запорожской АЭС. 

Продажа излишков атомной энергии за рубеж поможет перекрыть издержки для экономики Украины, возникшие с необходимостью импорта дорогого антрацита. Прежде всего, речь идет об увеличившемся дефиците внешнеторгового баланса и связанных с этим курсовых рисков для национальной валюты. Это особенно важно в контексте переноса сроков очередного кредитного транша от МВФ. У нас не остается другого пути, кроме как максимально стимулировать собственный экспорт. Экспорт в Молдову даст такие экономические выгоды: увеличение валютной выручки в страну до 150 миллионов долларов и дополнительные отчисления в госбюджет — около 30 миллионов долларов.

Экспорт атомной энергии выгоден и украинским потребителям. Затраты "Энергоатома" на производство электроэнергии носят условно постоянный характер. Чем больше компания отпускает электроэнергии, тем ниже тариф АЭС в целом и потребителей в частности. Дополнительные поступления от продажи электроэнергии на экспорт позволят "Энергоатому" переложить часть затрат с украинских потребителей на зарубежных в сумме свыше 500 миллионов гривен, а оператору магистральных сетей ГП "Укрэгнерго" — в размере до 100 миллиона гривен.

Ассиметричным ударом по российской энергетической гегемонии в Молдове Украина напоминает Кремлю, что гибридное противостояние на Донбассе — не игра в одни ворота. А сама война имеет много фронтов, среди которых экономический занимает далеко не последнее место.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Газпром гибридная война энергетика Молдова Приднестровье электроэнергия Виталий Кулик
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять