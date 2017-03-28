Доллар "потерял" несколько копеек. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Во вторник, 28 марта, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 29 марта:

100 долларов — 2712,0665 грн (28 марта — 2715,3547);

100 евро — 2945,0330 грн (2956,7497);

10 рублей — 4,7633 грн (4,7618).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.