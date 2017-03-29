МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины

Международный валютный фонд в очередной раз отложил рассмотрение вопроса выделения транша Украине.

Об этом свидетельствует повестка дня заседаний совета директоров МВФ, пишет РБК-Украина.

Так, согласно информации, размещенной на сайте МВФ, вопрос выделения транша Украине не значится в повестке заседаний вплоть до 7 апреля.

В апреле совет директоров будет встречаться трижды: 3,4 и 7 апреля.

Стоит отметить, по словам официального представителя МВФ Джерри Райса, МВФ в ближайшее время объявит дату заседания совета директоров по очередному траншу для Украины, которое ранее перенесли для оценки потерь от блокады Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ не будет рассматривать вопрос выделения транша Украине в марте.

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