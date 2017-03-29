Евро просел. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

В среду, 29 марта, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек, а европейская — на 39.

Официальный курс гривны на 30 марта:

100 долларов — 2704,0107 грн (29 марта — 2712,0665);

100 евро — 2906,2707 грн (2945,0330);

10 рублей — 4,7419 грн (4,7633).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.