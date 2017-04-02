В Украине увеличивается минимальный размер помощи по безработице

С 1 апреля увеличится минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц, указанных в части первой статьи 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости, повышение составило 120 грн, таким образом помощь выросла до 1280 грн.

Стоит отметить, что это повышение касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее шести месяцев.

Такие граждане имеют право получить пособие по безработице, размер которого зависит от размера заработной платы на последнем месте работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1280 грн.

При этом максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 6 400 грн.

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней на протяжении двух лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты помощи по безработице не может превышать 720 календарных дней.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что задачей Кабмина на 2017-й год является рост экономики Украины (ВВП) и определение условий для увеличения зарплат граждан страны.

видео: ТСН