Охранка ДНР занялась энергетикой: отжатой Зуевской ТЭС уже не хватает угля, работники разбегаются

После незаконной "национализации" руководство Зуевской ТЭС (Зугрэс, входит в состав "ДТЭК Востокэнерго", контролируется ДНР) пытается наладить с территории ЛНР поставки угля, который больше всего подходит по параметрам.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, привозной уголь хотят смешать с остатками на складе (по информации инженерно-технического персонала "ЗуТЭС", использование несоответствующего угля может привести к выходу из строя оборудования). Из-за нехватки топлива на ТЭС работает один энергоблок на 50% мощности, из возможных 1200 МВт/ч. станция производит 150 МВт/ч.

В настоящее время руководство станцией осуществляет сотрудник МГБ ДНР Федотов Н.И. Представители бывшего руководства предприятия выехали на подконтрольную Украине территорию. Из-за отсутствия информации о дальнейшей работе станции и размера будущей заработной платы около 10% работников предприятия не подписали заявления о приеме на работу уже на "ГП "ЗуТЭС", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что охранка ДНР "объяснила" работникам отжатых предприятий о пользе "профсоюзов".