Украина начала договариваться о поставках антрацита из ЮАР и США

Украина начала контрактовать дефицитный антрацитовый уголь из Южной Африки и других стран с учетом общей потребности в запасах по состоянию на январь 2017 года в 4,7 млн тонн.

Об этом рассказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает УНИАН.

"Большинство генераций (энергогенерирующих предприятий — Ред.) уже начало контрактовать уголь из Южной Африки, из других стран. Нам нужно порядка 4,7 млн тонн", — сказал министр.

Насалик отметил, что Украина в этом году может поставить около 2,5-3 млн тонн антрацитового угля из США. "Я уже направил министерское письмо в Госдеп", — подчеркнул глава Минэнергоугля.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые нардепы инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. После этого, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. 15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.

Ранее Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 млн тонн, а потребность в импорте этого угля – 4,2 млн тонн до конца 2017 года. Также отмечалось, что подходящий для Украины уголь можно импортировать из ЮАР, США или стран Азии.