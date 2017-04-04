Порошенко требует приостановить решение о введении абонплаты за газ для населения

Президент Петр Порошенко требует, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", — прокомментировал решение о введении абонплаты на газ глава государства.

"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", — отметил глава государства.

Напомним, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Стоит отметить, что в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.

В свою очередь Нацкомиссия заявила, что обратится в Кабмин с предложением принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.