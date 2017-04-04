Гарантия реформ. Эксперт объяснил, что значит для Украины новый транш МВФ

Решение стратегического кредитора Украины — Международного валютного фонда — о выделении Киеву очередного транша кредита свидетельствует о том, что в Украине будет проведет ряд насущных экономических и социальных реформ.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Две новости в "Витрину": МВФ одобрил выделение очередного транша Украине в 1 миллиард долларов. И дело не в миллиарде как таковом, но это значит, что будет открыт наконец-то рынок земли, будет проведена наконец-то приватизация, будут внедрены пенсионная и медицинские реформы, будет принят закон о рынке электроэнергии и другие крайне назревшие реформаторские законы. Ибо гарантии дальнейших реформ от Украины МВФом получены", — говорит эксперт.

Кроме того, он напомнил, что Немецкий государственный банк развития KfW предоставит Украине 300 млн евро для поддержки малого и среднего бизнеса.

"Три новости в корзину "Военный тигр": долгожданный военный договор с Канадой подписан. Два корабля ВМС Турции прибыли в Одессу с дружеским визитом. Служба безопасности Украины получит специальное оборудование для противостояния киберугрозам в качестве помощи от НАТО", — рассказал обозреватель.

"Корзина "Гаага": в Польше полагают, что российские диспетчеры умышленно спровоцировали в 2010 году крушение самолета Качиньского", — добавил Олег Пономарь.

Ранее "Главред" сообщал, что МВФ советует Украине заняться борьбой с коррупцией и повысить пенсионный возраст.