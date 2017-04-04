Путин одобрил запрет денежных переводов из России в Украину

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который запрещает денежные переводы из его страны в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Такой документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.

В нем говорится, что в случае введения страной запретов в отношении российских платежных систем, перевод из РФ можно осуществить только с помощью оператора, который прямо или косвенно контролируется Россией.

Такие правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета. При этом нормы документа будут действовать в отношении уже введенных государствами запретов в отношении зарегистрированных в Российской Федерации платежных систем.

Напомним, 22 марта в России Госдума на заседании приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из страны в другие государства с помощью иностранных платежных систем. Он направлен на устранение негативных последствий запрета в Украине российских платежных систем.