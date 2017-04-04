Стало известно, сколько денег Украина планирует получить в 2017-м от МВФ

До конца 2017 года Украина планирует получить от международных партнеров восемь миллиардов долларов, включая три транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) — в мае на 1,9 миллиарда долларов, августе и сентябре — по 1,3 миллиарда.

Об этом говорится в обновленном меморандуме о сотрудничестве между нашей страной и Фондом по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF), пишет УНИАН.

По данным агентства, наша страна до конца текущего года может получить второй и третий транши макрофинансовой помощи от Евросоюза общим объемом 1,2 миллиарда евро.

Также меморандум предполагает достижение реструктуризации кредита в сумме трех миллиардов долларов, полученный Украиной от РФ во времена президентства беглого Виктора Януковича на общих основаниях с другими держателями украинских еврооблигаций, согласившимися на процесс.

"Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (сотрудничества между Украиной и МВФ — Ред.)", — отмечается в документе.

Из него же стало известно, что в 2018 году украинское государство может получить от Фонда еще четыре транша — в феврале, мае, августе и ноябре, — объем каждого из них будет составлять 955 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что МВФ завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша в сумме миллиард долларов.