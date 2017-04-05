Эксперт о требованиях МВФ к Украине: сжатая пружина неосуществленных реформ за все годы независимости

Требования МВФ, выдвинутые Украине для получения очередного транша кредита Фонда, которые содержат 11 "маяков" системных реформ — это концентрация, как сжатая пружина, всех неосуществленных реформ за все годы независимости нашего государства.

Об этом глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду".

"Сейчас эта "пружина" максимально сжата, и Украине придется за год-полтора делать то, что она не сделала за 26 лет. Хотя все то, что требует МВФ, полезно для самой Украины", — уверен эксперт.

По его мнению, если бы Украина провела настоящую пенсионную реформу с переходом на второй и третий накопительные уровни еще в начале независимости, сейчас у нас бы не было пенсионных проблем: "Если бы мы внедрили правильный цивилизованный рынок оборота сельскохозяйственных земель, для нас этот вопрос сейчас не стоял бы столь остро. То же касается всех остальных требований, в том числе антикоррупционных".

"Сейчас мы столкнулись с тем, что Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, ведь в ближайшие пару лет стране необходимо выплатить 12,8 миллиардов долларов государственного долга. А без денег Фонда это сделать будет нереально. Поэтому нам необходимо продолжить сотрудничество с МВФ и получить в этом году еще 4,5 миллиарда долларов, чтобы наше долговое бремя не привело страну к дефолту", — говорит экономист.

Для этого, по его словам, придется выполнить 11 "маяков" МВФ или хотя бы часть из них: "А это, в принципе, полезно для самой Украины. Однако проблемы будут возникать в чувствительных социальных направлениях — земельная и пенсионная реформа. По другим направлениям я не вижу каких-то особых проблем, кроме политической воли высшего руководства страны".

Глава Комитета экономистов Украины добавил, что земельная реформа реформе — рознь: "Рынок земли может быть построен по-разному. Безусловно, произвольный оборот земли в Украине допускать нельзя. В "земельном законе" необходимо закрепить несколько "предохранителей". Первый из них — ограничение по гражданству. По крайней мере, на первых порах право купить землю сельскохозяйственного назначения должен иметь только гражданин Украины. Этим мы снимем страх, что приедут иностранцы или прилетят марсиане и скупят украинскую землю".

"Второй "предохранитель" — максимальный объем площади, который может приобрести один человек, гражданин Украины. Этот вопрос дискуссионный, но такая мера — не больше определенной площади земли в одни руки — может и должна быть установлена. Третий — ограничение количества земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть в этом обороте. Например, в США лишь 20% всех земель сельскохозяйственного назначения находятся в обороте рынка земли. В Украине также следует установить такое ограничение на общую площадь сельхозземель, которые могут продаваться и покупаться", — считает экономист.

По его мнению, это должно оживить не только аграрный сектор и инвестиции в него, но и инвестиции в Украину в целом, ведь инвестор будет понимать, во что вкладывает свои ресурсы.

"То же касается пенсионной реформы. Тут многое зависит от информационной кампании, которая должна сопровождать острые социальные темы. Необходимо объяснять населению, что нигде в мире, ни в каких цивилизованных странах нет такого низкого пенсионного возраста, как в Украине. Например, Дания не так давно установила пенсионный возраст — 67 лет. А у нас — почти на 10 меньше. Безусловно, пенсионный возраст должен снижаться не одномоментно, а добавляться по полгода ежегодно для женщин и для мужчин", — выразил мнение глава Комитета экономистов Украины.

"А главное — нужно, чтобы пенсионная реформа не свелась только лишь к повышению пенсионного возраста. Необходимо наконец перейти на трехуровневую пенсионную систему, где, кроме существующей у нас солидарной, должен также появиться второй и третий накопительный уровни. Причем один из накопительных уровней — обязательный, как процент от официальной зарплаты работника, а другой — добровольный, то есть как конкретный человек сам считает необходимым обеспечивать себя в старости. Тогда в комплексе с повышением пенсионного возраста мы постепенно, не сразу, будем уменьшать остроту существующей у нас пенсионной проблемы", — подытожил Андрей Новак.

Напомним, одним из требований МВФ к Украине была отмена оплаты коммуналки в рассрочку.