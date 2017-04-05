Низкие запасы антрацита. В Украине перестанут работать еще две ТЭС

В апреле государственная компания "Укрэнерго", оператор Объединенной энергосистемы страны (ОЭС), из-за низких запасов антрацитового угля планирует остановить работу двух тепловых электростанций (ТЭС) — Змиевской и Криворожской.

Об этом и. о. главы госкомпании Всеволод Ковальчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что работа еще одной ТЭС — Трипольской — уже остановлена.

"… решила прекратить производство электроэнергии вследствие низких запасов антрацитового угля на складах, и ситуация в энергосистеме позволяет это сделать", — отметил Ковальчук.

По его словам, "отопительный сезон завершен, следовательно, станция может прекратить генерацию без ощутимых последствий для потребителей региона...". "Диспетчер "Укрэнерго", получив график с нулевой нагрузкой Трипольской ТЭС, дал стандартную команду на остановку энергоблоков станции", — добавил и. о. главы.

При этом "аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы". "Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) — Криворожской", — написал тот.

Ковальчук сообщил, что "технологическая возможность остановки "антрацитовых" энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана "Укрэнерго" совместно с генерирующими компаниями и Министерством энергетики и угольной промышленности по поручению вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона".

"Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", — подчеркну управленец.

"Объединенная энергосистема Украины работает в устойчивом режиме, а ситуация полностью контролируется. Пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие электростанции — Ред.)", — утверждает он.

"Период вынужденного простоя энергетики планируют использовать для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик говорил, что страна начала договариваться о поставках антрацита из Южной Африки и других государств. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.