Перекрыть российские "потоки". США готовят очередной пакет санкций против РФ

В Конгрессе США рассмотрят законопроект о новых санкциях против России. В случае поддержки документа, он значительно ужесточит действующие ограничения.

Текст законопроекта опубликован на сайте единой базы документов нижней палаты парламента США, сообщает finanz.ru.

Сообщается, что документ предусматривает введение санкций против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 млн долларов. В список санкций планируют также внести инвесторов, которые вложат любую сумму в строительство Россией трубопроводов стоимостью больше 1 млн долларов. Подобные ограничения перекроют финансирование крупных проектов "Северный поток – 2" и "Силы Сибири".

Также угроза оказаться под санкциями США нависла над желающими купить государственные облигации России.

Новые ограничения предлагают вводить не только против компаний и граждан США, но и лиц из третьих стран.

Российские эксперты предполагают, что уход иностранцев из российского госдолга, среди прочего, обрушит котировки облигаций федерального займа и повысит стоимость займов для правительства РФ.

Ранее в Госдепе США напомнили России: санкции не отменят до возвращения Крыма Украине.