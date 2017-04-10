В Украине отменили абонплату за газ

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменил действие своего постановления о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2015 года.

Такое решение было принято единогласно на внеочередном заседание ведомства, пишет УНИАН.

"Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом (регулирование в нефтегазовой сфере — ред.), для того, чтобы отменить (постановление — ред.), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы для украинцев не было повышений в результате этого решения", — сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Также чиновник добавил, что регулятор будет проводить консультации по поводу указанного вопроса.

"Если нам не удалось с первого раза объяснить качественно это решение, мы берем тайм-аут для того, чтобы провести консультации с участием общественности, провести консультации с Кабмином, в том, что находится в его компетенции, чтобы покрыть субсидиями. Пока это решение будет детализировано изучаться и пересматриваться", — добавил Вовк.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко потребовал остановить решение в отношении введения абонплаты на газ.

Как известно, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Стоит отметить, что в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.