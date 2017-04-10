На Луганщине пойман участник газовых махинаций времен Януковича

В Старобельске Луганской области силовики задержали жителя Северодонецка, который является участником газовых махинаций времен президентства Виктора Януковича.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались средства госкомпании "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины".

"Оперативники спецслужбы, в частности, установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти на 60 млн гривен", — отметили в СБУ.

По данным экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн гривен. В сентябре 2016 года делец, который скрывался в России, был объявлен в розыск. Силовики задержали мужчину в Старобельске по поручению Генпрокуратуры, в город он прибыл по личным делам.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных, в частности, ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

Также его подозревают в правонарушениях, описанных в ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК.

Ранее сообщалось, что киевские правоохранители задержали бывшего протоиерея, который пытался продать за полмиллиона долларов (более 13 млн гривен) церковные реликвии, которые принадлежали покойному митрополиту Украинской православной церкви блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру, но их украли.