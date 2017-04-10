В Украине могут разрешить конфискацию угля с Донбасса, завезенного под видом российского

Президент Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о возможной конфискации угля, который с захваченной части Донбасса доставляется в РФ, а оттуда под маркой якобы российского или какого-либо другого хочет продаваться в Украине.

Об этом после заседания фракции "Блока Петра Порошенко" рассказала представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко, пишет УНИАН.

В то же время она подчеркнула, что такое нововведение необходимо для прекращения махинаций, а "каждая марка угля, добытого в отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства".

"Отличается уголь, который добывается на Донбассе, от угля, добываемого в других. То есть,… проговаривается вопрос: вы воровали у нас, мы у вас конфискуем", — добавила политик.

Напомним, в Украине после начала блокады захваченной части Донбасса не хватает антрацитового угля. Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики, которые позволили снизить его расходы и не допустить проблем с энергоснабжением.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик говорил, что страна начала договариваться о поставках антрацита из Южной Африки и других государств. Ознакомиться со сведениями чиновника можно здесь.