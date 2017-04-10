НБУ назвал курс гривны на завтра: доллар "потерял" четыре копейки

В понедельник, 10 апреля, Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 11 апреля:

100 долларов — 2693,3241 грн (10 апреля — 2697,3995);

100 евро — 2848,9982 грн (2867,3357);

10 рублей — 4,6931 грн (4,7389).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.