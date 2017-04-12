В Донецке зреет бунт дальнобойщиков: надоели поборы на российской границе

В оккупированном боевиками и российскими военными Донецке готовится акции протеста водителей большегрузных автомобилей, перевозящих грузы с территории ДНР на дальние расстояния в России.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, ситуация вызвана тем, что при пересечении границы с РФ в Ростовской области представители российской стороны (как правило, в гражданской одежде, но при участии пограничников РФ) останавливают все грузовые автомобили, следующие с оккупированной территории Донбасса, и требуют от 3 до 5 тыс. рублей за "безопасный проезд" по региону.

А в это время на 17 апреля запланирован визит представителей "центрального банка ДНР" в непризнанную республику Южная Осетия с целью ознакомления с работой банковской системы и нормативной базой для обеспечения процесса "национализации". Также в целях визита — "обмен опытом" в сфере организации деятельности финансового сектора в условиях блокады и санкций, добавил координатор Информсопротивления.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте в самой России вспыхнул бунт дальнобойщиков — горели авто и были заблокированы дороги.