Нацбанк повысил курс гривны, доллар "потерял" две копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2850,1649 грн.
В среду, 12 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.
Официальный курс гривны на 13 апреля:
100 долларов — 2687,5671 грн (12 апреля — 2689,3785);
100 евро — 2850,1649 грн (2855,0442);
10 рублей — 4,7353 грн (4,7219).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.