Нацбанк повысил курс гривны, доллар "потерял" две копейки

В среду, 12 апреля, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на две копейки.

Официальный курс гривны на 13 апреля:

100 долларов — 2687,5671 грн (12 апреля — 2689,3785);

100 евро — 2850,1649 грн (2855,0442);

10 рублей — 4,7353 грн (4,7219).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.