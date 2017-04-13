Рада приняла закон о конкурентном рынке электроэнергии

Верховная Рада Украины приняла закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает введение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

За принятие соответствующего законопроекта №4493 во втором чтении проголосовали 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, пишет УНИАН.

Документ принят с правками, подготовленными накануне профильным комитетом (правки проголосованы одним пакетом).

"Данный законопроект внедряет рыночные отношения между всеми участниками рынка электроэнергии Украины и европейским сообществом, начиная от производства электроэнергии и заканчивая потребителем. Потребитель получает право субъекта рынка, тогда как сейчас он может получить только то, что ему предоставляет один поставщик — облэнерго, а цена определяется непрозрачно Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)", — сказал член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Лев Пидлисецкий, докладывая по данному законопроекту.

Стоит отметить, 6 апреля Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект "О рынке электрической энергии".

Напомним, в Украине повысили цену на электроэнергию.