Киевский суд одобрил арест акций "Укртелекома" — Луценко

В четверг, 13 апреля, в Киеве Печерский райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на акции телекоммуникационной компании "Укртелеком" и принадлежащего ей мобильного оператора "ТриМоб".

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник подчеркнул, что такое решение было принято для "обеспечения государственных интересов".

"… ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн гривен (экс-президент Виктор Янукович — Ред.) из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций "Укртелекома" по заниженной на 1,6 млрд гривен (цене — Ред.)", — отметил генпрокурор.

Ранее Юрий Луценко сообщил, что в Лондоне 15 марта в рамках экстрадиционного процесса был арестован бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук. Узнать больше об инциденте можно здесь.