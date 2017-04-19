Комиссия по энергетике хочет убедить украинцев, что абонплата на газ удешевит отопление

Введение новой методологии расчета тарифов на распределение природного газа позволит уменьшить тарифы на тепловую энергию и, соответственно, сумму платежки за услугу централизованного отопления для населения на 5%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, НКРЭКУ провела расчеты тарифов на тепловую энергию для первой группы лицензиатов с учетом новой методологии определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа, а также нового уровня минимальной заработной платы, которая с 1 января 2017 года составляет 3200 грн.

"Расчетное уменьшение размера платежки за услугу по централизованному отоплению будет составлять почти 300 грн для семьи, которая живет в однокомнатной квартире, более 400 грн — для семьи, которая живет в двухкомнатной квартире", — сказано в сообщении.

Отмечается, что расчеты выполнены по 11 предприятиям, осуществляющим лицензированную деятельность в разных регионах Украины с объемом полезного отпуска почти 40% от общего объема полезного отпуска лицензиатов НКРЭКУ.

"Среднее уменьшение тарифа по указанным лицензиатом составит около 60 грн за 1 Гкал, или более 5% от действующего на сегодняшний день тарифа на тепловую энергию", — уверяют в Комиссии по энергетике.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко потребовал остановить решение в отношении введения абонплаты на газ.

Как известно, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Стоит отметить, что в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.