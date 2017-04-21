НБУ снова повысил курс гривны, доллар подешевел на три копейки

Национальный банк снова повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на три копейки.

Официальный курс гривны на 21 апреля:

100 долларов — 2675,6734 грн (20 апреля — 2678,7082);

100 евро — 2875,0111 грн (2872,9145);

10 рублей — 4,7427 грн (4,7685).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.