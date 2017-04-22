Боевики лихорадочно вербуют жителей Донбасса в "армию ЛДНР", сулят поднять жалование в два раза

Боевики пытаются выполнить поставленную Генштабом ВС РФ задачу по изысканию человеческих ресурсов среди местного населения оккупированных районов для укомплектования обоих "армейских корпусов".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, командование "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" активно распространяет слухи о некоем готовящемся "повышении денежного довольствия" (якобы в 2 раза, после чего рядовой контрактник будет получать от 28 до 30 тысяч рублей).

Одновременно командиры подразделений активно проводят с подчинёнными из числа местных боевиков беседы с требованием по привлечению в ряды террористов "кандидатов на военную службу", — в частности, предписывается вести активную агитационную работу среди своих соседей, друзей, родных и близких.

За счет каких ресурсов планируется "повышение денежного довольствия" — неизвестно, тогда как на фоне уменьшения "финансовой помощи" ЛДНР со стороны России с начала 2017 г, отмечаются возрастающие проблемы в финансировании обоих "армейских корпусов" и при текущем уровне денежного обеспечения боевиков, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевиков кормят слухами о скором наступлении "армии Новороссии", однако 15-тысячники — не в восторге.