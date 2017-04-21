Лидерство Ахметова и падение Порошенко. Опубликован ТОП-100 богатейших украинцев

Владелец группы СКМ Ринат Ахметов оказался на первом месте рейтинга 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала "Фокус".

Его состояние оценивается в 2,2 млрд долларов, сообщает издание.

На втором месте оказался Игорь Коломойский с 1,2 млрд долларов, за ним идет Геннадий Боголюбов, состояние которого оценили в 1,2 млрд долларов. Четвертое место занял Виктор Пинчук с 1,1 млрд долларов.

На пятое место поднялся владелец "Кернел Групп" Андрей Веревский с 871 млн долларов, заняв место владельца "Мироновского хлебопродукта" Юрия Косюка, который, таким образом, опустился на шестое место. Состояние Косюка оценили в 738 млн долларов.

Опустился с шестого места на седьмое владелец DCH Group Александр Ярославский с 734 млн. долларов. Восьмое место занял владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в 635 млн долларов. Сохранил за собой девятое место Дмитрий Фирташ, владелец Group DF, с 623 млн долларов.

А вот президент Украины, владелец Roshen Петр Порошенко потерял две позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. Глава государства занял 10 место с 589 млн. долларов.

Напомним, ранее Ахметов вылетел из ТОП-500 самых богатых людей мира.