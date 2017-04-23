Доллар и евро подешевели. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2859,8728 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на две и 15 копеек соответственно.
Официальный курс гривны на понедельник, 24 апреля:
100 долларов — 2673,2780 грн (21 апреля — 2675,6734);
100 евро — 2859,8728 грн (2875,0111);
10 рублей — 4,7541 грн (4,7427).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.