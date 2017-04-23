Доллар и евро подешевели. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская и европейская валюты подешевели на две и 15 копеек соответственно.

Официальный курс гривны на понедельник, 24 апреля:

100 долларов — 2673,2780 грн (21 апреля — 2675,6734);

100 евро — 2859,8728 грн (2875,0111);

10 рублей — 4,7541 грн (4,7427).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.