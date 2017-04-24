В ЛНР углубляется топливный кризис, а боевики 7-й бригады воруют электрокабеля

В очередной раз отличились боевики ЛНР из 7-й отдельной мотострелковой бригады, причем из "художествами" уже занялась незаконная "прокуратура" непризнанной "республики".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "прокуратура" ЛНР проводит расследование массовых случаев срезания кабелей электросетей в Попаснянском районе "военнослужащими" 7-й омсбр оккупантов из Брянки. По мнению "правоохранителей", хищение кабелей проходит организованно, к чему имеет прямое отношение командование "бригады" боевиков.

А тем временем в ЛНР фиксируется топливный кризис, с тенденцией обострения, наиболее тяжелая ситуация — в северных оккупированных районах Луганской области на автозаправках введено ограничение на заправку бензином (от 10 л до 15 л на одну частную машину). На ряде автозаправок — в частности, на АЗС в Кадиевке (быв. Стаханов), Алчевске, Хрустальном (быв. Красный Луч) — топливо вообще отсутствует.

В то же время в ЛНР, отмечается усиленная переброска армейскими бензовозами топлива на Брянку и Кадиевку через Белое и Михайловку (за сутки фиксировалось 2 группы по 4-5 бензовозов в каждой). Судя по всему, оперирующая в данном районе 7-я бригада оккупационных войск наращивает запасы ГСМ, что может быть свидетельством к подготовке к активным боевым действиям, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что Донецк и Луганск охвачены топливным кризисом — дают 10 литров бензина в руки или по талонам.