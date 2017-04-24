После победы Макрона в первом туре акции французских банков пошли в рост

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон победил в первом туре выборов президента Франции, набрав 23,86% голосов.

Такие уточненные, но еще не окончательные данные распространило министерство внутренних дел Франции, сообщает ТАСС.

Председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получила 21,43% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур. Кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место, получая 19,94% голосов, четвертым становится лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, за него проголосовали 19,62% избирателей. Представитель Французской социалистической партии Бенуа Амон получил 6,35% голосов.

Все остальные кандидаты не смогли преодолеть пятипроцентный порог. У лидера движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньяна показатель равен лишь 4,73%.

Парижская биржа уже отреагировала на победу Эмманюэля Макрона в первом туре президентских выборов повышением котировок акций всех основных банков страны, сообщает AFP.

С начала торговой сессии котировки акций Societe Generale подскочили на 9,32% (до 50,6 евро за одну бумагу), опережая рост акций Credit Agricole, стоимость которых выросла на 7,84% (до 13,405 евро за штуку). Акции BNP Paribas подорожали на 7,76% (до уровня 66,81 евро за акцию).

В целом на французской бирже был зафиксирован рост основного индекса CAC-40 на 3,85%, до 5254,13 пункта.

Ранее "Главред" сообщал, что по подсчетуам 97% бюллетеней, Макрон и Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции.