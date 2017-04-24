В еще один украинский банк ввели временную администрацию

В "Диамантбанк" Фондом гарантирования вкладов физических лиц введена временная администрация на основании решения Национального банка об отнесении этого финучреждения к категории неплатежеспособных.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Фонда.

Сообщается, что временная администрация назначена сроком на один месяц до 23 мая включительно под руководством Старцевой Татьяны.

Таким образом, путем введения временной администрации начата процедура вывода "Диамантбанка" с рынка.

О времени и порядке выплат вкладчикам банка Фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.

"Диамантбанк" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в первую группу банков с украинским капиталом.

Ключевыми владельцами банка являются гражданин Австрии Флориан Косчат и граждане Украины Давид Жвания и Игорь Керезь.

Напомним, ранее Национальный банк Украины принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных "Финбанка".